في مقابلة مع CNN.. الملكة رانيا تنتقد المعايير الغربية بشأن الحرب على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

عبّرت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، عن صدمة وخيبة أمل العالم العربي من "المعايير المزدوجة الصارخة في العالم والصمت الذي صمّ الآذان في وجه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة."

وفي مقابلة مباشرة مع الإعلامية كريستيان أمانبور على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مساء الثلاثاء، أكدت الملكة رانيا أنه على الرغم من الرواية السائدة في الإعلام الغربي، فإن "هذا الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر الجاري".

وقالت ملكة الأردن إن معظم الشبكات تغطي القصة تحت عنوان "إسرائيل في حالة حرب"، ولكن بالنسبة للفلسطينيين على الجانب الآخر من الجدار العازل والجانب الآخر من الأسلاك الشائكة، لم تغادر قط الحرب. هذه قصة عمرها 75 عاما، قصة موت وتهجير للشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الرواية أغفلت إبراز تلك القوة العظمى الإقليمية المسلحة نوويا التي تحتل وتضطهد وترتكب جرائم يومية موثقة ضد الفلسطينيين.

ولفتت الملكة رانيا إلى أن أمهات فلسطينيات اضطررن لكتابة أسماء أطفالهن على أيديهم بسبب الاحتمالات الكبيرة لتعرضهم للقصف حتى الموت وتحول أجسادهم إلى جثث وأشلاء.

وأكدت أن قواعد الاشتباك يجب أن تُطبق على الجميع، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب أعمالا وحشية تحت غطاء الدفاع عن النفس.

وتابعت: "استشهد 6 آلاف مدني حتى الآن، 2400 طفل، كيف يمكن اعتبار ذلك دفاعا عن النفس؟ نرى مجازر على نطاق واسع باستخدام أسلحة عالية الدقة. لذا وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، رأينا القصف العشوائي على غزة. تمت إبادة عائلات بأكملها، وتسوية أحياء سكنية بالأرض، واستهداف المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد والعاملين في المجال الطبي والصحفيين وعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة. كيف يعتبر هذا دفاعا عن النفس؟!".

وأشارت "رانيا" إلى أنه بالنسبة للكثيرين في المنطقة فإن العالم الغربي متواطئ في هذه الحرب من خلال الدعم والغطاء الذي يمنحه لإسرائيل.

وأضافت: "هذه المرة الأولى في التاريخ الحديث التي نشهد فيها مثل هذه المعاناة الإنسانية، والعالم لا يدعو إلى وقف إطلاق النار".

وعما يعانيه الشعب الفلسطيني، قالت الملكة رانيا: "هناك أكثر من 500 حاجز تفتيش منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية"، مشددة على أن إسرائيل تنتهك ما لا يقل عن 30 قرارا أمميا تطالبها وحدها بالعمل على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، ووقف الاستيطان والجدار العازل وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت ملكة الأردن إلى أن إسرائيل تم تصنيفها على أنها "نظام فصل عنصري" من قبل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية.

كما اعتبرت أن حلفاء إسرائيل لا يقدمون خدمة لها عبر تقديم الدعم الأعمى لها، "إن تعجيل وتوسيع نطاق توفير الأسلحة الفتاكة لإسرائيل لن يؤدي إلا إلى توسّع هذا الصراع. ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المعاناة وتعميقها".

وانتقدت "رانيا" دور الإعلام في تغطية الصراع الحالي، حيث أشارت إلى المعايير المزدوجة لدى المحاورين في الغرب الذين يطلبون ممن يمثلون الجانب الفلسطيني إصدار إدانات فورية.

وتحدثت الملكة رانيا عن قمع مظاهر التضامن مع الفلسطينيين في الديمقراطيات الغربية، مشيرة إلى أنه "عندما يحتشد الناس لدعم إسرائيل فإنهم يمارسون حقهم في التجمع. لكن عندما يجتمعون من أجل فلسطين يعتبرون متعاطفين مع الإرهابيين أو معادين للسامية"، مضيفة: "حرية التعبير هي قيمة عالمية إلا عندما تذكر فلسطين".