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بايدن يؤكد: لا عودة للوضع الذي كان قائمًا في 6 أكتوبر بين إسرائيل وفلسطين

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه "لا عودة للوضع الذي كان قائمًا في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين."

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الأربعاء، إن المرحلة اللاحقة يجب أن تتمثل في حل الدولتين وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل.

وأشار الرئيس الامريكي إلى أنه يعتقد أن إسرائيل بحاجة للدفاع عن مواطنيها وفي الوقت نفسه حماية المدنيين الأبرياء في غزة الذين وقعوا ضحايا للصراع بين إسرائيل وحركة «حماس». كما كرر بايدن الدعوة إلى حل الدولتين بمجرد أن يهدأ الصراع الحالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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