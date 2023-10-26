انت الان تتابع خبر أول تعليق روسي بعد فشل مشروع القرار الأمريكي حول غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوليانسكي: "إنها لحظة فارقة من التصويت المتوقع اليوم على مشروعي القرارين الأمريكي والروسي حول الوضع في غزة. ولم تصوت الصين فحسب، بل أيضا الإمارات، الممثل الوحيد للدول العربية في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح مشروع القرار الروسي. هذا يشير بشكل أفضل من كل شيء إلى المشروع الموجه فعليا إلى إحلال السلام في المنطقة".



وفشل مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستخدمت روسيا والصين مساء حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن.

وذكر مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تمنع قرارات مجلس الأمن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي لم يكن متوازنا ولا يعكس الدعوة المطلوبة لوقف إطلاق النار، ووصف مسودة القرار الأمريكي بالترخيص لإسرائيل لشن عمليات برية في القطاع.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.