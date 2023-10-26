حاخام اليهود الأكبر في روسيا: يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام وصداقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حاخام اليهود الأكبر في روسيا، بيريل لازار، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام وصداقة.

وقال لازار: "ليس لدي أدنى شك في أن الإسرائيليين والفلسطينيين، اليهود والمسلمين، يمكنهم العيش بسلام، واحترام بعضهم البعض، وحتى مساعدة بعضهم البعض عند الضرورة. هناك كل الشروط ليكونوا أصدقاء. يمكن أخذ روسيا كمثال، حيث أنه لدينا في روسيا سلام بين المسيحيين والمسلمين واليهود والبوذيين، بين جميع الأديان وجميع الشعوب. في الواقع، هذا مثال للعالم أجمع".

ومن جهته قال بوتين: "يحاولون اللعب على المشاعر الوطنية والدينية لملايين الناس. وهذه السياسة تطبق منذ فترة طويلة، قبل وقت طويل من الأزمة الحالية".

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المحاولات الإسرائيلية الرامية لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وأكدت مجددا على رفضها لذلك بشدة.

وأكدت الوزارة في حراكها الدبلوماسي أن "صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين لم يكن يوما من الأيام مع اليهود، وعليه، لطالما حذرت الوزارة من المحاولات الرامية لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وتؤكد مجدداً على رفضها ذلك بشدة".