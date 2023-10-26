40 قتيلا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على عمارة "تاج 3" السكنية غرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية مقتل 40 مواطنا وإصابة آخرين غالبيتهم نساء وأطفال ، في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية مأهولة تسمى تاج 3 في منطقة اليرموك غرب مدينة غزة.

وقال مراسل الوكالة في قطاع غزة، "إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي" استهدفت بنحو 20 صاروخا عمارة "تاج 3"، ودمّرتها والمنازل المحيطة بها على رؤوس ساكنيها، كما طال القصف الشارع المجاور للعمارة ومخبزا وممتلكات للمواطنين.

وأضاف أن مركبات الإسعاف وسيارات المواطنين الخاصة بقيت لنحو ساعة تهرع لنقل الضحايا والمصابين، فيما لا زالت أعداد من الوفيات والجرحى تحت الركام حيث تحاول فرق الإنقاذ ومواطنين بمعدات محدودة جدا، إنقاذهم.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

من جهتها، أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".