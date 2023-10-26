شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. روسيا تعلن إسقاط صاروخين "أتاكمز" أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الروسيإن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين بعيدي المدى من طراز "أتاكمز" أطلقتهما أوكرانيا على أهداف روسية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أنها أول مرة يجري فيها إسقاط هذا النوع من الصواريخ أمريكية الصنع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، عملية الاعتراض في أحد إفاداتها الدورية بشأن الحرب في أوكرانيا دون ذكر تفاصيل تفاصيل.

إلحاق أضرار بمطارين

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها استخدمت صواريخ "أتاكمز" التي زودتها بها الولايات المتحدة لأول مرة، وألحقت أضرارًا جسيمة بمطارين يضمان طائرات هليكوبتر روسية ومعدات أخرى.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تنخرط أكثر في الصراع الأوكراني، وترتكب خطأ بتزويد كييف بالصواريخ التي قال إنها لن تغير الوضع في ساحة المعركة، وإنه يمكن صدها.