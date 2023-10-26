وفاة وزير الإعلام ووزير الثقافة الأردني الأسبق صالح القلاب

ياسر رشاد - القاهرة - نعى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وزير الإعلام ووزير الثقافة الأسبق الدكتور صالح القلاب، الذي توفي منذ قليل.

واستذكر الخصاونة الخدمات الجليلة التي قدمها القلاب لوطنه وقيادته في جميع المواقع التي شغلها.

وشغل المرحوم القلاب منصب وزير الثقافة ووزير الإعلام عام 2000 ووزير الإعلام عام 2001 ووزير دولة خلال الأعوام 2001- 2002 وعضوا في مجلس الأعيان لعدة مرات ورئيسا لمجلس الإدارة المدير العام المكلف لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

واشتهر المرحوم القلاب بكونه صحفيا وإعلاميا وكاتبا في العديد من الصحف المحلية والعربية ومحللا سياسيا للقضايا العربية والدولية.