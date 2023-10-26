حماس: الأسرى ضيوف والمقاومة بخير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن المحتجزون لدى الحركة من الأجانب هم ضيوف، مشيرا إلى أن "الأسرى الصهاينة" سيخضعون للتبادل مع أسرانا وإخواننا، وفق روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، أكد العاروري أن "معركتنا واحدة ومصيرنا واحد على طريق القدس، مشيرا إلى أن الحركة على تواصل وتنسيق دائم في هذه المعركة".

وقال العاروري إنّه ليست كل اللقاءات مع "حزب الله" (اللبناني) مُعلنة، لافتا إلى أنهم في الحركة التقوا بأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في اليوم الأول للمعركة (طوفان الأقصى التي بدأتها حماس صباح 7 أكتوبر 2023).

وأضاف المسؤول في حماس: "إذا دخل العدو براً ستكون هناك صفحة جديدة ومجيدة لشعبنا وستكون هزيمة غير مسبوقة للاحتلال في تاريخ الصراع".

وأردف قائلا: "نطمئن شعبنا أن المقاومة بخير برغم جرائم العدو وهي ستسعد قلوبكم بقدر مآسيكم في حال الهجوم البري.. إرادة شعبنا في المقاومة بالضفة ستعبر عن نفسها وستحاسب العدو على جرائمه ويجب أن تتصاعد بكل الوسائل".