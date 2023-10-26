ترند اليوم| تصريحات قائد الجيش الثالث وحديث الملكة رانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضي:

وجهت الفنانة شريهان، رسالة للملكة رانيا، بعد انتقادها للازدواجية في تفاعل الإعلام الغربي في الأحداث الأليمة التي تعيشها غزة، خلال مقابلتها في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية.

الملكة رانيا

شريهان توجه رسالة للملكة رانيا بعد حديثها مع مذيعة CNN

جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه صدم من إساءة فهم تصريحاته أمس أمام مجلس الأمن، وذلك بعد أن طالبته إسرائيل بالاستقالة.

"إساءة فهم".. جوتيريش يرد على طلب إسرائيل بتقديم استقالته عقب تصريحاته عن حماس

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الهجوم الذي يتعرض له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من جانب إسرائيل يعكس محاولة مكشوفة لـ لإرهاب والابتزاز الأخلاقي والسياسي"، مؤكداً أن "جوتيريش عبر خلال كلمته أمام مجلس الأمن بالأمس عن موقف أخلاقي ومبدئي سليم يتفق وواجباته والأمانة التي يتحملها على رأس المنظمة الأممية".

أبو الغيط يدعو لمساندة جوتيريش في مواجهة الهجوم الإسرائيلي ضده

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إلغاء لقائه المجدول مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد تصريحاته بشأن حماس أمام الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

بعد تصريحاته عن حماس .. إسرائيل تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم استقالته

قال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بعد استشهاد بعضًا من عائلته في قصف استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات، وهو أحد المناطق التي طالب الاحتلال الفلسطينيين بالنزوح إليها باعتبارها آمنة.

وائل الدحدوح

بعد استهداف الاحتلال لعائلته.. مراسل الجزيرة: لن أغادر موقعي ولا مكان آمن في قطاع غزة

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف عائلة الصحفي وائل الدحدوح، في المنزل الذي لجأوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

لماذا استهدف الطيران الإسرائيلي أسرة مراسل قناة الجزيرة؟.. الحكومة الفلسطينية تكشف السبب

استشهد أفراد من عائلة الصحفي ومدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الاحتلال يقصف منزل مراسل الجزيرة في غزة واستشهاد زوجته واثنين من أبنائه

قال اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، إنهم اليوم في أعلي درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي.

قائد الجيش الثالث الميداني: جاهزون لطي الأرض في نطاق مسؤوليتنا أو أي مكان

قال اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، "إن التاريخ سيتوقف طويلا متعجبا أمام التجربة المصرية النابعة من قوة وإرادة وصلابة شعب مصر الأبي الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره فمضى في طريقه رافعا شعار نكون أو لا نكون".

قائد الجيش الثالث الميداني: العالم رأى كيف تحولت مصر من فوضى خلاقة إلى واحة من الأمن

قال اللواء أ.ح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، إن يوم 6 أكتوبر يمثل لنا أهمية كبرى ونسعد بأن نلتقى اليوم في صرح من صروح القوات المسلحة الذي دون رجاله في سجلات الشرف أعظم الملاحم والبطولات خلال حرب أكتوبر المجيدة، متابعًا «الناظر والمتأمل في دروس التاريخ وأحداثه يعلم أن القوى لا يستطيع أحد أن يهدد مصالحه أو يعتدي على مقدراته وقدرت مصر أن تعيش في منطقة شديدة الاضطراب».

قائد الجيش الثالث: المنطقة تمر بمرحلة ضبابية تجعلنا أكثر حرصًا على تقوية أنفسنا- فيديو