شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يكشف عن تفاصيل محادثة مع الرئيس الصيني في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن الرئيس الصيني شي جين بينج سأله عما إذا كان التحالف الأمني الجديد بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا المعروف باسم "أوكوس" محاولة "لتطويق الصين".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في واشنطن، استدعى بايدن محادثة أجراها مع شي بعد الإعلان عن التحالف الأمني لأول مرة في عام 2021.

وقال: "عندما أبرمنا الصفقة معًا، سألني شي جين بينج عما إذا كنا نحاول فقط تطويق الصين. وقلت: لا، نحن لا نطوق الصين، نحن فقط نتأكد من أن الممرات البحرية لا تزال مفتوحة".

وتابع بايدن: "وهذا بالإضافة إلى حقيقة أننا أسسنا كواد وهو ما لم يعجبهم"، في إشارة إلى ما يسمى التحالف الرباعي بين الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، الذي يهدف إلى صد نفوذ الصين في المنطقة

وأضاف: "كواد جزء مهمة جدا أيضًا، يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان والمحيط الهندي، تلك المنطقة بأكملها، وأعتقد أنه سيزيد من احتمالات السلام على المدى الطويل بدلًا من القيام بأي شيء آخر".

انتقاد الصين لـ"أوكوس"

وعندما جرى الإعلان عن تحالف "أوكوس" لأول مرة، انتقدت الصين هذه الخطوة، قائلة إن "الدول المعنية يجب أن تتخلى عن عقلية المحصلة الصفرية للحرب الباردة".

ويرى خبراء أمنيون أن التحالف موجه ضد تهديد محتمل من الصين.

وقال البيت الأبيض إن ألبانيز وبايدن تحدثا للصحفيين بعد محادثات ثنائية في البيت الأبيض شملت "تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة، ودولة الاحتلال الإسرائيلية.

وجعل بايدن المنطقة الممتدة من المحيط الهندي إلى المحيط الهادئ، أولوية في سياسته.