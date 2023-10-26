شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد تولوز في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.



وتأتي مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



أولمبياكوس X وست هام يونايتد – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1 English

باتشكا توبولا X فرايبورج – 7.45 مساء

سبارتا براج X جلاسيكو رينجرز – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2 English

أريس ليماويل X ريال بيتيس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

راكوف X سبورتنج لشبونة – 7.45 مساء

شتورم جراتس X أتلانتا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6

مارسيليا X أيك أثينا – 7.45 مساء

مولده X هاكن – 7.45 مساء

برايتون X– أياكس - 10 مساء - beIN Sports HD 2

روما X سلافيا براج – 10 مساء - beIN Sports HD 3

شيريف X سيرفيت – 9 مساء

سانت جيلواز X لاسك – 9 مساء

ليفربول X تولوز – 9 مساء - beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن X كاراباج – 9 مساء

باناثينايكوس X رين – 9 مساء

فياريال X مكابي – 9 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

ليل X سلوفان – 7.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

كي كلاكسفيك X اولمبيا ليوبليانا – 7.45 مساء

لوجانوX كلوب بروج – 7.45 مساء

ألكمار X استون فيلا – 7.45 مساء

بالكاني X أستانا – 7.45 مساء

فنربخشة التركي X لودوجوريتس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 8

جينت X بريدابليك كوبافوجور– 7.45 مساء

ماكابي X زوريا – 7.45 مساء

بودو X بشكتاش – 10 مساء

زرينيسكي موستارX ليجيا وارسو – 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت X هلسنكي – 10 مساء - beIN Sports HD 6

أبردين X باوك – 10 مساء

دينامو زغرب X فيكتوريا بلزن – 10 مساء

فيورنتينا X تشوكاريتشكي – 10 مساء

جينك X فرينكفاروزي– 10 مساء

سبارتاك ترنافا X نورشيلاند – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

ضمك X الأخدود ـ 15:00 مساء - SSC HD

الخليج X التعاون ـ 18:00 مساء - SSC HD

الاتحاد X الحزم ـ 21:00 مساء - SSC HD