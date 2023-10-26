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راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لـ"بوتين": المدنيون في غزة أصبحوا أهدافًا للهجمات

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، أنه لا يجب أن يصبح المدنيون في غزة أهدافا للهجمات، وفق روسيا اليوم.

 

وقال البطريرك  كيريل في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أي هجمات على المؤسسات المدنية والأضرحة الدينية تستحق إدانة شديدة".

وتابع: "ربما لهذا السبب غالبا ما تتعرض الرموز الدينية لمثل هذه الهجمات العنيفة، لإثارة قلوب الناس، وبالتالي جعل الصراع أكثر عنفا".

وفي وقت سابق، أعرب البطريرك كيريل، عن اعتقاده بأن البشرية وكما اتضح للأسف، لا تستطيع العيش بدون حرب، لكن المؤمنين يمكنهم ويجب عليهم تقليل الضرر الناجم عنها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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