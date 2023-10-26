اعتقال حوالي 50 متظاهرا مؤيدا لفلسطين في مباني مكاتب الكونغرس الأميركي

اعلنت حركة IfNotNow اليهودية الأميركية أنه "تم اعتقال حوالي 50 متظاهرا مؤيدا لفلسطين ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط في مباني مكاتب الكونغرس الأميركي، حيث يُحظر تنظيم الاحتجاجات".

واوضح المتظاهرون على شبكة التواصل الاجتماعي، انه "يتجمع المئات من اليهود الأميركيين وحلفاؤهم في مبنى الكابيتول اليوم، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. وقد تم اعتقال 49 منا للتو. ونحن نناشد قادتنا في الكونغرس بوقف إراقة الدماء هذه".

وأطلقت حركة حماس، في 7 تشرين الاول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.