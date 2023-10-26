مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات في حوادث إطلاق نار بولاية مين الأميركية

أفادت وسائل الإعلام الأميركية بأن "ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح جراء عدة حوادث إطلاق نار في مدينة ليوستون بولاية مين الأميركية".

واوضحت مصادر أمنية لقناة "إن بي سي"، إن "هناك ما بين 50 و60 جريحا جراء الحوادث، ولكن من غير الواضح كم شخصا أصيبوا بطلقات نارية تحديدا".

وأكدت الشرطة المحلية أن "مطلق النار حر طليق، وطالبت من كافة المؤسسات إغلاق أبوابها، كما دعت السكان للبقاء في المنازل"، مشيرة الى انها "تعاملت مع حوادث إطلاق نار متفرقة في عدة أماكن، بما فيها قرب أحد المطاعم وآخر قرب مركز "والمارت" التجاري".

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن "الرئيس جو بايدن قد تم إطلاعه على الحادث في مين".

يذكر أن ليوستون ثاني أكبر مدينة في ولاية مين بشمال شرقي الولايات المتحدة.