اشار البيت الأبيض، الى ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو استعرضا خلال المكالمة ضمان مرور آمن للأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أقرب وقت"، لافتا الى ان "بايدن أكد أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب ضمن احترام القانون الدولي".
وذكر البيت الابيض ان "بايدن أشار إلى أهمية التركيز بعد هذه الأزمة على مسار سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما ناقش بايدن مع نتانياهو دعم واشنطن للمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة ورحب بجهود زيادتها".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض: بايدن ناقش مع نتانياهو هاتفيا دعم واشنطن للمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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