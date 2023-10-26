نقلت وكالة "رويترز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "القوات البرية نفذت عملية توغل كبيرة نسبيا في قطاع غزة خلال الليل"، موضحة ان "عملية التوغل التي نفذتها القوات البرية هدفها مهاجمة مواقع حماس في قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية التوغل التي نفذتها القوات البرية خلال الليل هدفها مهاجمة مواقع حماس بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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