أرسلان: العالم سيشهد كيف لغزّة القدرة على أن تتحوّل مقبرة جماعية للصهاينة

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "العدو الصهيوني قادرٌ على قصف ‫غزّة‬ على مدار اليوم ومحاصرتها على مدار السنوات والعقود، وعلى منع أبسط مقوّمات العيش والصمود عن شعبها كما عن الفلسطينيين في ‫فلسطين‬ المحتلّة ومع ذلك يُصرّ على لعب دور الضحية وصاحب الحقّ المُكتسب. هو قادر بالفعل على قتل المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ… وقد يكون قادراً أن يدخل غزّة برّاً"، لافتا الى ان "العالم سيشهد كيف لغزّة القدرة على أن تتحوّل مقبرة جماعية للصهاينة، ومن يعِش يُذكّر!".

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