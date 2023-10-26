تحليق استطلاعي معادٍ فوق القطاع الغربي واستمرار الحرائق في محيط عيتا الشعب بفعل القذائف الفوسفورية ليلًا

حلّق الطيران الاستطلاعي والحربي لأكثر من مرة صباحّا، وما زالت الحرائق مشتعلة في محيط عيتا الشعب بفعل القصف المعادي بالقذائف الفوسفورية.

وكان الجيش الاسرائيلي نفّذ جولة من القصف العنيف قرابة الثامنة من مساء امس على محيط عدد من البلدات في القطاع الغربي (الضهيرة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع وعيتا الشعب ورميش) ما أدى إلى إصابة معمل لصناعة فرش الاسفنج في محيط بلدة طيرحرفا الذي اندلعت فيه النيران، وهرعت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية إلى إخماده.

وألقى قنابل مضيئة في سماء المنطقة مع تحليق للطيران وصولًا حتى مشارف مدينة صور.