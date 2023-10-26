شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" : ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد تطورات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت ولازالت جهودا كبيرة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة لهذه الشريحة من المجتمع، في ظل ما يشهده العالم من تأثير للأوضاع الاقتصادية بمختلف طوائفه.

وأشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في ضبط الأسعار، وذلك من خلال تنظيم الحملات المكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل جنبا إلى جنب لضبط الأسعار.

وأشار القصبى، إلى أن الأمر لم يقتصر على الحملات المكثفة على الأسواق فحسب، ولكن هناك مراقبة مدى التزام المحال بوضع أسعار السلع في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، ومن ثم تستهدف الدولة من هذه المحاولات جميعها والإجراءات والخطوات والقرارات وصول الدعم لمستحقيه وضمان عدم زيادة الأسعار.