افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "اشتداد النيران المشتعلة منذ أمس في أحراج الناقورة وعلما الشعب والتي امتدت حتى أطراف الضهيرة، التي تعرضت مساءً لغارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، قصفت مدفعية اسرائيلية أحراج الناقورة و علما الشعب وسط.
يشار الى ان دخان الحرائق المشتعلة منذ ليل أمس في أحراج علما الشعب بسبب القصف الفوسفوري.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اشتداد النيران المشتعلة منذ أمس بأحراج الناقورة وعلما الشعب والتي امتدت حتى أطراف الضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.