افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "اشتداد النيران المشتعلة منذ أمس في أحراج الناقورة‬ و‫علما الشعب والتي امتدت حتى أطراف ‫الضهيرة، التي تعرضت مساءً لغارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قصفت مدفعية اسرائيلية أحراج الناقورة‬⁩ و ⁧‫علما الشعب‬⁩ وسط.

يشار الى ان دخان الحرائق المشتعلة منذ ليل أمس في أحراج ⁧‫علما الشعب‬⁩ بسبب القصف الفوسفوري.