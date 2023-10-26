الهيئة العليا للإغاثة وزعت الدفعة الثانية من المساعدات على النازحين إلى صور

سلّم ممثّل "الهيئة العليا للإغاثة" في الجنوب نبيل ماجد، اتحاد بلديات القلعة قضاء بنت جبيل واتحاد بلديات صور، كميّةً من الفراش والبطانيّات، بتكليف من الأمين العام للهيئة اللّواء الرّكن محمد خير، وبناءً على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ وهي الدّفعة الثّانية من المساعدات للنّازحين في المدينة وقراها.
وأشار ماجد باسم اللّواء خير، إلى أنّ "الهيئة العليا للإغاثة وبناءً على توجيهات ميقاتي، تستمرّ ببذل الجهود ضمن الإمكانات المتوافرة، لتأمين حاجات البلديّات في الجنوب، لاسيّما القرى والبلدات الّتي نزح إليها سكان المناطق الحدوديّة الّتي تتعرّض للقصف من العدو الإسرائيلي؛ ودعم صمودهم للبقاء بالقرب من قراهم"، مؤكّدًا "الاستمرار في متابعة أوضاع النّازحين، وتأمين ما أمكن في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة".
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