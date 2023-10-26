جعجع: لبنان يمر في مرحلة مفصلية وهو على هامش التسويات المعلنة والسرية

اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنّ "لبنان يمر في مرحلة مفصلية، وقد نشهد تصعيدًا للأوضاع الأمنية وما يترتب عليها من أثمان يدفعها المواطنون نتيجة قرارات تؤخذ خارج الحدود ولا دور للبنانيين وللحكومة بها".

ورأى أن المنطقة "لن تعرف السلام قبل ايجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية يتمثّل بحل الدولتين وفقاً لمقررات القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002".

كلام جعجع جاء خلال الخلوة التنظيمية السنوية التي أقامتها منطقة عاليه في معراب، حيث أعرب جعجع عن أسفه لأن "لبنان اليوم على هامش الحلول او التسويات التي يجري التباحث بها في الإجتماعات المعلنة أو السرِّية، باعتبار أن الممانعة التي تحكمت بالبلاد على مدى السنوات المنصرمة، وما زالت حتى يومنا هذا، أنهت مظاهر الدولة السيّدة ودمرت المؤسسات لصالح الدويلة، إلى جانب حكومة عاجزة حالياً عن اتخاذ أي قرار مؤثر وفاعل في ظل تزايد المخاوف عند المواطنين من تفلّت الأوضاع وتحويل لبنان ساحة لتبادل الرسائل السياسية والأمنية الإقليميّة والدوليّة".

ولفت إلى أنّ "أطراف الممانعة هم علّة العلل وقد دمروا كل مقومات الصمود التي كان يتمتّع بها لبنان وعطّلوا انتخابات الرئاسة ويتجهون لإفراغ المؤسسات كافة عبر تعطيل التعيينات ومن ثم يأخذون البلاد الى حرب من دون تأمين أدنى متطلبات المواجهة. وفي المقابل، نرى عدم قدرة المواطن اللبناني على الصمود أبداً ولا سيّما أنه في الوقت الراهن وبعيداً من الحرب يعاني على كل الصعد إذ أنه بحاجة ماسة للمساعدة في تأمين الدواء والإستشفاء والخبز والوقود والكهرباء والمياه وما إلى هنالك من متطلبات الحياة اليوميّة والأساسيّة".