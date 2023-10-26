الدفاع المدني: جريحان في انزلاق دراجة نارية في الجناح

أعلن الدفاع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عناصره نقلت عند الثامنة من قبل ظهر اليوم، جريحين، أحدهما سوري الى مستشفى الساحل والثاني الى مستشفى الزهراء، أصيبا جراء انزلاق دراجة نارية في الجناح - بيروت".

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