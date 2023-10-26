قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

شدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على أنّ "الولايات المتحدة تشعل الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني".

وأكّد، في كلمة له من مدينة مشهد الإيرانية، أنّه "إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها"، موضحًا أنّه "يجب أن تعلم إسرائيل أن استمرار مجازرها سيغير المعادلات وستحترق بالنار التي أشعلتها".

وأشار سلامي، إلى أنّ "الغرب في حالة عداء مع المنطقة ولا يمكن لمسؤوليه زيارتها إلا في الخفاء وفي الليل"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تلقت أيضًا هزيمة نكراء في معركة طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 تشرين الأول.