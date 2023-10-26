أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "وزارة الدفاع تعتزم تمديد إخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان حتى 31 كانون الاول".
واشارت في تقريرها، الى إن "مثل هذه الخطوة ستكلف الدولة مليارات الشواكل، فيما تعارض العديد من الوزارات مثل هذا الإعلان في هذا الوقت، ووصفته بأنه سابق لأوانه".
ونزح نحو 200 ألف إسرائيلي بسبب الحرب المستمرة مع "حماس" في الجنوب، والمناوشات مع "حزب الله" في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تبحث بتمديد إخلاء المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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