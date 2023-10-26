"كتائب القسام": استهداف طائرة مروحية شرق البريج بصاروخ "سام 7" وإصابتها

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا استهدفنا طائرة مروحيّة شرق ​البريج​ بصاروخ "سام 7"، ومقاتلونا أكّدوا إصابتها". ومساء أمس، أفادت "كتائب القسام"، بـ"قصف أسدود المحتلّة برشقة صاروخية، وقصف "إيلات" بصاروخ "عياش 250"، ردًّا على المجازر الإسرائيليّة بحقّ المدنيّين الأبرياء".

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