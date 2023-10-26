وكالة انباء تركية: القنابل التي ألقتها إسرائيل على غزة تحتوى على نحو 12 ألف طن من المتفجرات

نشرت وكالة الأنباء التركية بيانات حول حجم القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أنها "تحتوى على نحو 12 ألف طن من المتفجرات".

وقارنت الوكالة بين هذا الحجم وحجم القنبلة النووية، التي ألقتها الولايات المتحدة الأميركية على مدينة هيروشيما اليابانية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث تسببت في إبادة عشرات الآلاف من البشر في وقت واحد.

ولفتت الى إن "إسرائيل ألقت هذه الكمية من المتفجرات على قطاع غزة خلال 18 يوما فقط".

يذكر أن القوة التدميرية لقنبلة هيروشيما كانت 15 كيلوطن، أو ما يكافئ القوة التدميرية لـ15 ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، "تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 26 ألف قتيل ومصاب، سقطوا في نحو 600 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال 19 يوما"، مضيفا أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر ضد الفلسطينيين بمتوسط 35 مجزرة في اليوم".

وأشار التقرير إلى أن "حصيلة القتلى التي تتجاوز 6 آلاف شخص أكثر من نصفها هم من النساء والأطفاء بنسبة تقدر بـ65 في المئة، بينما يقدر عدد المصابين حتى اليوم 25 تشرين الأول الجاري بـ18 ألف مصاب، وهي حصيلة غير ثابتة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف للمناطق السكنية التي يؤدي بعضها إلى سقوط مئات الضحايا في يوم واحد".