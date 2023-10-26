الخارجية السعودية: نحث الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على استئناف اتفاق وقف إطلاق النار

رحّبت وزارة الخارجية السعودية، بـ"استئناف المحادثات بين ممثّلي القوّات المسلّحة السّودانيّة وممثّلي قوّات الدّعم السّريع في مدينة جدة، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بالشّراكة مع ممثّل مشترك لكلّ من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتّنمية (إيقاد)، اليوم الخميس".
وحثّت في بيان، القوّات المسلّحة السّودانيّة وقوات الدّعم السّريع على "استئناف ما تمّ الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيّين في السودان" بتاريخ 11 أيّار 2023، وعلى اتفاق وقف إطلاق النّار قصير الأمد الموقّع من الجانبين في مدينة جدة بتاريخ 20 أيّار 2023".
وأكّدت الوزارة "حرصها على وحدة الصّف، وأهميّة تغليب الحكمة، ووقف الصّراع لحقن الدّماء ورفع المعاناة عن الشّعب السّوداني، ودعمًا لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها، وصولًا إلى اتفاق سياسي يتحقّق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسّودان وشعبه الشّقيق".
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