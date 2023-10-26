فيديو .. جيش الإحتلال الإسرائيلي يحاول اقتحام غزة برياً

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي ، صباح الخميس، أن القوات البرية الإسرائيلية نفذت توغلا كبيرا نسبيا في قطاع غزة خلال ليل الأربعاء.

ونشر جيش الإحتلال الإسرائيلي بيانا مع مقطع فيديو قال فيه: "استعدادا للمراحل القتالية التالية، عمل الجيش الإسرائيلي في شمال غزة".

وتابع بيان جيش الإحتلال: "ضربت دبابات ومشاة جيش الدفاع الإسرائيلي العديد من الخلايا الإرهابية والبنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات"، في القطاع.

وأضاف الجيش: "منذ ذلك الحين، خرج الجنود من المنطقة وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقالت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي إن "التوغل البري الإسرائيلي هدفه مهاجمة مواقع حماس".

وكانت إسرائيل تحدثت أكثر من مرة عن إمكانية شن هجوم بري على غزة، وحشدت قواتها على حدودها مع القطاع المحاصر.

وتتعرض غزة لهجمات جوية إسرائيلية عنيفة، أدت إلى مقتل الآلاف، يعتقد أنها تمهيد للهجوم البري.