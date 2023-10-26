حظر تصدير الأسلحة لتل أبيب وتقديم نتنياهو للجنائية الدولية .. أسبانيا تفتح النار على إسرائيل وتوجه رسالة لأوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واتخاذ عدة إجراءات عقابية بحقها بسبب قصفها المدنيين في غزة.

وقالت بيلارا في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية".

ودعت بيلارا الدول الأوروبية إلى اتخاذ 4 إجراءات ضد إسرائيل وهي "قطع العلاقات الدبلوماسية معها" و"فرض عقوبات اقتصادية شبيهة بالتي فرضها الغرب على روسيا".

كذلك طالبت بـ"حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل" و"تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وتسلّل مئات من مقاتلي حركة حماس إلى مناطق إسرائيلية من قطاع غزة، في السابع من أكتوبر، وترافق ذلك مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

وتسبب الهجوم بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتحتجز حماس أكثر من 200 رهينة بينهم أجانب، بحسب إسرائيل.

ومنذ الهجوم، تشنّ إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا على القطاع حيث ارتفع عدد القتلى إلى 6546، معظمهم مدنيون وبينهم 2704 أطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.

واستدعت إسرائيل زهاء 360 ألف شخص من الاحتياط، وحشدت جنودها عند الحدود مع غزة تمهيدا لهجوم بري.