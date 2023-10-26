شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلاً وعشرات الجرحى في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لويستون / رويترز

ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلاً عن مصدر في الشرطة أن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين أمس الأربعاء في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية.

كانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل.

وقالت شرطة ولاية مين على منصة إكس «هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حالياً تحقيقاً في مواقع متعددة».

ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه فيه على فيسبوك قائلاً إنه طليق.

وطلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف إلى المشتبه فيه، وهو رجل ملتح يرتدي قميصاً طويل الأكمام وسروال جينز وكان يحمل بندقية في موقع إطلاق النار.

وأصدر مركز مين الطبي في لويستون بياناً قال فيه إنه «يستجيب لوقوع إصابات كثيرة وإطلاق نار عشوائي» وينسق مع مستشفيات المنطقة لاستقبال المرضى.

ولويستون جزء من منطقة أندروسكوجين وتقع على بعد نحو 56 كيلومتراً شمالي بورتلاند، أكبر مدينة في مين.

وأفادت صحيفة صن جورنال، نقلاً عن متحدث باسم شرطة لويستون، بوقوع إطلاق نار في ثلاثة مواقع مختلفة.

وقال مسؤول في واشنطن إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث وسيواصل تلقي المستجدات.