شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم روسي على محطة نووية.. زيلينسكي يطلب تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقديم المزيد من مساعدات الأسلحة لبلاده للتصدي للضربات الجوية الروسية، وذلك بعد تضرر مباني في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "هذا الهجوم على محطة الطاقة النووية هو تذكير آخر لكل شركائنا بأهمية تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا". وأضاف أن الهجوم يظهر أيضًا كيف يمكن لروسيا بسهولة تجاوز العقوبات واستخدام مكونات غربية في مسيراتها وصواريخها.

هجوم بطائرة مسيرة

وتسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا في إصابة 16 شخصًا. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية أن موجة الإنفجار الناجمة عن الانفجارات التي وقعت بالقرب من محطة توليد الكهرباء حطمت نوافذ العديد من المباني الإدارية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع الأضرار بالمحطة. وقال مدير الوكالة رافائيل جروسي في فيينا إن " هذا الحادث يؤكد مجددا وضع السلامة النووية الخطير للغاية في أوكرانيا، والذي سيستمر طالما استمرت هذه الحرب المأساوية".