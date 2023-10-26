بايدن: لا أثق في صحة عدد الضحايا الذي تعلنه فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شكه في أعداد الشهداء الذي يُعلنه الفلسطينيون في قطاع غزة، فيما أكدت وزارة الصحة بغزة أن العداون الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 6500 فلسطيني.

وذكر بايدن، أمس الأربعاء: "ليست لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى"، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تعمل في قطاع غزة.

وأضاف: "لكنني متأكد من أن الأبرياء قتلوا. وهذا هو ثمن الحرب".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي سبب تشككه في الأرقام التي يعلنها الفلسطينيون.

لا عودة للوضع السابق بين إسرائيل وفلسطين

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إنه لم يطلب من إسرائيل تأجيل الهجوم البري على غزة.

وقال بايدن نه لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على أن إسرائيل يجب أن التمسك بقوانين الحرب وفعل كل ما بوسعها لحماية المدنيين الأبرياء.

وتابع: "المرحلة اللاحقة يجب أن تتمثل في حل الدولتين وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل".

وأكد بايدن، الثلاثاء، أنّه لا يمكن الحديث عن أيّ مباحثات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل لن تعلن عن موعد الهجوم البري على غزة، مشيرا إلى أن يجرى التحضير لذلك.

وذكر نتنياهو: "سيتم التوصل لموعد الغزو البري عبر توافق الآراء. نستعد لغزو بري ولن أخوض في تفاصيل".

وأوضح أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب.

إسرائيل تشكك في أعداد الشهداء

ويأتي ذلك، فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس: "أشك في أرقام القتلى التي تصدرها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس".

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 6500 قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 471 شخصا قتلوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في 17 من هذا الشهر، لكن المخابرات الأميركية تقدر العدد بما بين 100 و300.

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