إيران: إسرائيل تهدف لإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نددت إيران بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، واتهمت إسرائيل بمحاولة تنفيذ "إبادة جماعية"، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على القطاع بدأت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري.

وفي اليوم التاسع عشر من الحرب، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة وفق وزارة الصحة إلى 6546، معظمهم مدنيون وبينهم 2704 أطفال.

وكان هجوم حماس على إسرائيل الذي ترافق مع إطلاق آلاف الصواريخ، قد تسبب بمقتل 1400 شخص وفق السلطات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن الهجمات الإسرائيلية "وصلت إلى حد يُظهر أن الهدف هو القتل الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف عبد اللهيان في رسالته التي نشرتها الخارجية الإيرانية، أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين و"الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة على غزة تُظهر أنها حملة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بأنها من "يدير الجريمة في غزة".

وقال خامنئي في خطاب في طهران، إن "الولايات المتحدة هي الشريك الأكيد للمجرمين في قضية فلسطين"، مضيفا "أيدي أميركا ملطخة بالكامل في هذه الجرائم بدماء المظلومين والأطفال والمرضى".

وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى شرق المتوسط، في خطوة تقول إنها تهدف إلى ردع إيران وحزب الله من الانخراط في الحرب بين حماس وإسرائيل، كما أكدت واشنطن أيضا أنها أرسلت عددا من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل.

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