أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأنّه سقط أكثر من 7 آلاف شخص في قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية، كما أكّدت أنّ عدد المصابين والمفقودين بعشرات الآلاف.

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن سقوط أكثر من 7 آلاف شخص بالقطاع بسبب القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.