مناشدات في علما الشعب والناقورة لتدخل "اليونيفيل" والدفاع المدني لاطفاء نيران اندلعت جراء القصف الاسرائيلي

ناشد أهالي بلدة علما الشعب الحدودية قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني والدفاع المدني ضرورة التدخل السريع والعمل على اطفاء النيران التي اندلعت جراء القصف الاسرائيلي، والتهمت مساحات واسعة من كروم البلدة، وباتت تهدد المنازل في البلدة.

وفي السياق، ناشد رئيس بلدية الناقورة "اليونيفيل" و"الدفاع المدني" المساعدة لإطفاء الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة من الأشجار الحرشية بين بلدتي علما الشعب والناقورة في منطقة اللبونة نتيجة القذائف الفسفورية الحارقة.