ناشد أهالي بلدة علما الشعب الحدودية قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني والدفاع المدني ضرورة التدخل السريع والعمل على اطفاء النيران التي اندلعت جراء القصف الاسرائيلي، والتهمت مساحات واسعة من كروم البلدة، وباتت تهدد المنازل في البلدة.
وفي السياق، ناشد رئيس بلدية الناقورة "اليونيفيل" و"الدفاع المدني" المساعدة لإطفاء الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة من الأشجار الحرشية بين بلدتي علما الشعب والناقورة في منطقة اللبونة نتيجة القذائف الفسفورية الحارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مناشدات في علما الشعب والناقورة لتدخل "اليونيفيل" والدفاع المدني لاطفاء نيران اندلعت جراء القصف الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.