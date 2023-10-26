"حزب الله" نعى حسين حريري من مدينة النبطية وعلي جواد من بلدة لبّايا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد علي حريري "سلمان" من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما أعلن، في بيان آخر، أنّ "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي إبراهيم جواد "دماء" من بلدة لبّايا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".