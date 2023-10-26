الأمم المتحدة حذّرت بأن لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بأن "لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول".

وأكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تحدث أي فرق"، مضيفة أن "لا مكان آمنا في غزة".