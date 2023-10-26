ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس من تل أبيب، أنّ "التوغّل البرّي في غزّة هدفه القضاء على مسلحين وتفكيك عبوات ومعالجة تهديدات"، زاعمًا "قواتنا قضت على 5 مجموعات لحزب الله حاولت إطلاق النار من جنوب لبنان".
ولفت إلى "ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول إلى 309".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 309: قضينا على 5 مجموعات لحزب الله حاولت إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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