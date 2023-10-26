رئيس وزراء أرمينيا أعلن عزم بلاده توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في تشرين الثاني

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنّ بلاده ستوقّع اتفاق سلام مع أذربيجان الشهر المقبل، بعد أسابيع من استعادة باكو السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها إثر عملية شنتها في الإقليم.

ولفت باشينيان، في كلمة أمام منتدى اقتصادي عالمي في العاصمة الجورجية تبليسي، إلى أنّ يريفان وباكو "ستوقعان في الشهر المقبل اتفاقًا للسلام ولإقامة علاقات" دبلوماسية.