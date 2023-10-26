أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنّ بلاده ستوقّع اتفاق سلام مع أذربيجان الشهر المقبل، بعد أسابيع من استعادة باكو السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها إثر عملية شنتها في الإقليم.
ولفت باشينيان، في كلمة أمام منتدى اقتصادي عالمي في العاصمة الجورجية تبليسي، إلى أنّ يريفان وباكو "ستوقعان في الشهر المقبل اتفاقًا للسلام ولإقامة علاقات" دبلوماسية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أرمينيا أعلن عزم بلاده توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.