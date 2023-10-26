السفيرة الإيطالية: ندعم جهود الحكومة للحفاظ على الأمن بالجنوب وحريصون على حماية "اليونيفيل"

أكّدت سفيرة ​إيطاليا​ في ​لبنان​ ​نيكوليتا بومباردييري​، أنّ "إيطاليا تدعم الجهود الّتي تقوم بها ​الحكومة اللبنانية​، للحفاظ على الأمن في ​جنوب لبنان​".

وحيّت، خلال لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، حيث جرى عرض للأوضاع الرّاهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين، "زيارة ميقاتي إلى الجنوب ولا سيّما إلى قيادة "​اليونيفيل​"، لكونها تشكّل رسالة دعم قويّة لقوّات ​الأمم المتحدة​".

وشدّدت بومباردييري على أنّ "إيطاليا حريصة على حماية قوّات "اليونيفيل" وقيامها بالمهام المطلوبة منها"، مجدّدةً تأكيد "دعم إيطاليا القوي لمشاريع التّنمية في مختلف المناطق اللّبنانيّة".

واجتمع ميقاتي أيضًا مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة في لبنان عمران ريزا، مديرة قسم العمليّات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشّؤون الإنسانيّة إديم وسورنو، ووفد من هيئات الأمم المتحدة. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السّفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتمّ في خلال الاجتماع، البحث في خطّة الطّوارئ الّتي أعدّتها الحكومة، لمواجهة التّطوّرات والمستجدّات الّتي قد تحصل، والتّنسيق بين الحكومة ومؤسّسات الأمم المتحدة في الجهود الخدماتيّة والإنسانيّة والصّحيّة والاجتماعيّة، إضافةً إلى دعم البلديّات والدفاع المدني في هذه الظّروف.