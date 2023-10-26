الصليب الاحمر: نقل جثماني شهيدين و6 جرحى من محيط بلدة يارون إلى مستشفى بنت جبيل

نقلت طواقم الصليب الأحمر اللبناني منتصف ليل أمس الأربعاء، من محيط بلدة يارون إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي، جثماني شهيدين و6 جرحى، تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

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