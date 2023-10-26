يبحث القادة الأوروبيون اعتبارًا من الخميس وعلى مدى يومين في بروكسل في الدعوة إلى "هدنة إنسانية" بهدف السماح بوصول مساعدات إلى قطاع غزّة فيما يستمر الجيش الإسرائيلي في قصف القطاع.
وفي هذا السياق، نشرت وكالة "رويترز" مسودة بيان القمة الأوروبية، قبل اجتماعها، حيث تتضمن أنّ "زعماء الاتحاد يدعون إلى إقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة"، كما سيعبّر زعماء الاتحاد عن "قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني بغزة".
ويسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف موحّد حيال الأزمة التي تهزّ الشرق الأوسط، حيث يجتمع قادة الدول الـ27 في مطلع بعد الظهر في بروكسل في وقت تتزايد الشكوك حول قدرة الغرب على مواصلة دعمه لأوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، في وقت يتركز اهتمامه على الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولطالما انقسمت الكتلة الأوروبية بين الدول الأكثر دعمًا للفلسطينيين مثل أيرلندا وإسبانيا، والداعمين الثابتين لإسرائيل مثل ألمانيا والنمسا.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مسودة بيان القمة الأوروبية: زعماء الاتحاد يدعون لإقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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