رجح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف "وجود ثلاثة مواطنين روس يحملون الجنسية الإسرائيلية ربما محتجزون رهائن لدى "حماس".

وكان فيكتوروف قد صرح مؤخرا بأن "مواطنين روسيين بين الذين تم أسرهم في 7 تشرين الاول من قبل "حماس" أو جهات أخرى، وأن السفارة لم تحدد بعد مكانهما، لكنها تعمل بشكل مكثف على تحديد مكانهما.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 6600 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح في القطاع معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

من جهتها أعلنت تل أبيب عن مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".