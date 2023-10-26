قاووق: لو احتشدت كل أساطيل العالم ما تركنا نصرة غزة ولا تركنا حماية أهلنا وشعبنا في لبنان

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، على أن "عمليات المقاومة الإسلامية في الجنوب أثبتت أن غزة ليست لوحدها، ولن يُستفرد فيها، وأن المقاومين الشرفاء في اليمن والعراق وسوريا ولبنان لم ولن يتركوا نصرة غزة، وينتصرون لها بسلاحهم ودمائهم، وهذا ما أفشل على العدو خططه في الاستفراد بغزة".

وتوجّه لـ"دول التطبيع العربي بالسؤال، ماذا تنتظرون لتطردوا السفراء الإسرائيليين من البلاد العربية، ألا يكفي سبعة آلاف شهيد فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء والآلاف من الجرحى حتى تطردوا هؤلاء السفراء من بلادكم"، مؤكدا أن "رجال حزب الله النجباء هم أسود الميدان وصناع الانتصارات، وها هم يشاهدون أننا رغم من كل الحشود العسكرية في البحر ما تركنا الواجب في نصرة غزة، ولن نبدل تبديلا، وهذا موقفنا قبل حاملات الطائرات وبعدها".

وشدد على أنه "لو احتشدت كل أساطيل العالم، ما تركنا نصرة غزة ولا تركنا حماية أهلنا وشعبنا في لبنان".