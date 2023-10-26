قوى الأمن: توقيف عضو شبكة احتيال دولية تطال مغتربين وذويهم بلبنان وضبط 70 ألف دولار مزيف

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهولين بالتّواصل مع مغتربين من أرقام أجنبيّة، وإيهامهم أنّ باستطاعتهم مساعدتهم على تحويل أموالهم من بلاد الاغتراب إلى ​لبنان​، بحيث يقوم المغترب بتسليم المبلغ الّذي يريد تحويله بالعملة الصّحيحة إلى أحد الأشخاص المتواجد معه في بلد الاغتراب ذاته، فيما يستلّم ذوو المغترب المبلغ المالي في لبنان؛ ليتبيّن لهم لاحقًا أنّه مزيّف".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ من كشف أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم: "م. أ." (من مواليد عام 1991، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-10-12 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في ​النبطية​".

وكشفت المديريّة أنّ "بتفتيش منزله، تمّ ضبط مبلغ 70,000 دولار أميركي مزيّف، آلة عدّ أموال مع بطاريّة، لوحات سيّارات، هاتف خلوي، وشرائح هاتفيّة مختلفة"، لافتةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تورّطه مع شبكة احتيال دوليّة ينتشر أفرادها بين لبنان وبعض دول الاغتراب، بحيث يقوم أفرادها في الخارج بتنفيذ عمليّات احتيال تطال مغتربين لبنانيّين، واستلام مبالغ ماليّة كبيرة سليمة بحجّة تحويلها إلى ذويهم في لبنان، ليقوم باقي أفراد الشّبكة في لبنان، وبطريقة محترفة، بتسليم المبلغ المتَّفَق عليه بالعملة المزيّفة إلى ذوي المغتربين".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".