ابي رميا: لتحييد لبنان عن ساحة الحرب إلا إذا استدرج إليها

عبّر النائب سيمون ابي رميا عن "تضامنه العميق مع معاناة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الاسرائيلي"، لافتًا الى "ضرورة تحييد لبنان عن ساحة الحرب الا اذا استدرج اليها".

ونبّه، في حديث عبر قناة الـ"أو تي في"، من "خطورة ملف النزوح السوري وتداعياته على لبنان الإقتصادية والاجتماعية بما يهدد كيان لبنان وهويته ورسالته، فالكلفة التراكمية لهذا النزوح تخطت الخمسين مليار دولار، فيما التقديمات الدولية لم تتخطَ الاثني عشر مليارا"، واشار الى ان "الحلول لملف النزوح تكون على مستويات ثلاثة: الساحة اللبنانية والساحة السورية والساحة الاوروبية والدولية"، ورأى أنّ "مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع بالدرجة الاولى على الدولة اللبنانية وتحديدا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار".

وأعلن ابي رميا أنّه "لمس عبر لقاءاته في البرلمان الاوروبي ومجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين حول ملف النزوح السوري، أن الأوروبيين بصدد التحضير لقرار جديد من اجل دمج النازحين في المجتمعات المضيفة. وللتصدي لهذا القرار، علينا القيام بخطوات عملية طارحا تشكيل وفد لبناني نيابي من كل الكتل النيابية وجميع الطوائف للذهاب الى البرلمان الاوروبي بمهمة الدفع باتجاه عودة النازحين الى بلدهم والحؤول دون دمجهم في المجتمع اللبناني".