القوال للمحامين الجدد في احتفال قسم اليمين: يمين المحاماة هي الباب إلى المحراب وبها تكون الخطوة الأولى

احتفلت نقابة المحامين في طرابلس بانتساب محامين جدد إلى النقابة، في قصر عدل طرابلس، بدعوة من نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، وأعضاء مجلس النقابة

واشارت القوال الى ان "اليوم تحلفون أمام القضاء يمين الانتماء إلى القدر الذي أنتم اخترتموه لتصنعوه، مقولة يتردد صداها في أرجاء النقابة كل ميعاد قسم، تتغذى فيه النقابة بإطلالات وجوه جديدة، تشرق من خلف الرداء الأسود بأبهى من الشمس وأسنى من الفرح، وإذا كان من شأن النجاح في الشهادة الجامعية والفوز في امتحان الانتساب، أن يكسبا صاحبهما حق الدخول إلى سلك المحاماة، فإن حق ممارستها فعليا لا يكون إلا باليمين، وهذا ما نص عليه قانون تنظيم المهنة الذي نصت المادة العاشرة منه على أنه "لا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف اليمين". وبمعنى آخر، إن الشهادة تعطي حاملها مفتاحا إلى عالم القانون، أما يمين المحاماة فهي الباب إلى المحراب، وبها تكون الخطوة الأولى إلى فضاء الأخلاق النبيلة التي هي جوهر المهنة وكنهها".

ولفتت الى ان "لا شك في أن معاني اليمين تدور كلها حول المناقب: الأمانة في العمل، الالتزام بآداب المهنة وقوانينها وأنظمتها، الحفاظ على السر، احترام القضاء، عدم الإخلال بأمن الدولة والنظام الأدبي والأخلاقي العام، والتصرف في جميع الأعمال تصرفا يوحي الثقة والاحترام، هذه كلها ينبغي لكم أن تتحلوا بها في المكتب والمنزل والمحكمة، وفي أحوال الحياة كافة، لأن صفة المحامي التي ستلازمكم وتتزينون بها عمركم كله، بحاجة هي إلى أن تتزين دائما بفضائل اليمين، كي تبقى مصونة فيكم وبكم الحصانة التي نلتموها بانتسابكم إلى النقابة".

واكدت"أنتم لن تحملوا في غد أمانات الناس فقط، بل أمانات الوطن وقيمه العليا، والحريات العامة وحقوق الإنسان. وكما ستمارسون واجب الدفاع عن الموكلين، واقفين عن يمين القوس أو عن شمالها، للحفاظ على الحقوق والكرامات، ينبغي لكم كذلك أن تقاوموا كل ظلم عام، كهذا الذي يجري اليوم في فلسطين المحتلة على أيدي عدوان لا يعرف للإنسانية معنى ولا يقيم لها وزنا. وكما قلت لزملائكم من قبل: لا أريد أن أنغص هذه الفرحة بالشجون، لكن الواقعية تفرض علي تنبيهكم إلى أنكم تدخلون ميدان العمل في ظروف وطنية صعبة على جميع المستويات. فعليكم بالصبر والصمود والمواجهة، واعلموا أنكم تتنكبون رسالة العدالة بالشراكة مع الجسم القضائي، وأن السعي إلى كسب المال لا ينبغي أن يكون لكم هما أوحد، ولا حتى هما أول، لأن العمل الرسولي في خدمة القيم أجل من العمل في سبيل الربح المادي فقط؛ فانتهجوا الجدية في البحث والدرس، والأمانة في أداء الوكالات التي ستحملون، واطلبوا الصيت الحسن تحصلوا على كل خير مادي ومعنوي".