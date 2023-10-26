شكرا لقرائتكم خبر عن بالدبابات.. إسرائيل تنفذ توغلاً «كبيراً نسبياً» في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات البرية نفدت عملية في نطاق شمال قطاع غزة الخميس، وهاجمت عدة أهداف تابعة حماس ثم انسحبت، فيما وصفته إذاعة الجيش بأنه أكبر توغل أثناء الحرب الدائرة في الوقت الراهن.

وأظهر مقطع مصور أعلنه الجيش للعملية التي نفذت أثناء الليل عربات مدرعة تتحرك عبر منطقة حدود رملية.

وشوهدت جرافة تهدم جزءاً من تلة مرتفعة ودبابات تطلق قذائف وانفجارات بجوار أو بين صف من المباني المهدمة.

وذكر بيان الجيش المنشور على الإنترنت أن التوغل جرى «استعداداً للمراحل المقبلة من القتال»، في إشارة محتملة للاجتياح كبير النطاق الذي يهدد القادة الإسرائيليون بتنفيذه.

وأضاف البيان «انسحب الجنود من المنطقة بعد ذلك وعادوا إلى إسرائيل»، ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي التوغل بأنه الأكبر حتى الآن.

ولم يصدر أي تعقيب حتى الآن من حركة حماس في غزة.