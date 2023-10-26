شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعقد اجتماعاً لبحث استراتيجية التعامل مع إسرائيل وغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني لراديو تايمز، إن بريطانيا ستعقد اجتماعاً للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة البريطانية الخميس لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه غزة والصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وتضغط بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان.

وقال دودن الذي سيرأس الاجتماع في مقابلة مع وسائل إعلام «سنناقش مسألة الرهائن وسنناقش الوضع الأشمل في المنطقة وسنناقش أيضاً، تأمين المساعدات الإنسانية».

وتسبب قصف إسرائيلي عنيف، الأربعاء، بتسوية سلسلة عمارات ومنازل سكنية بالأرض، في أحد أحياء مدينة غزة، في إطار سياسة «الأرض المحروقة» التي تعتمدها تل أبيب في حربها على القطاع، وتخلّف نحو 32 قتيلاً فلسطينياً كل ساعة، أغلبيتهم نساء وأطفال.

وقالت تقارير إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أسقطت ما معدله 22 صاروخاً تدميرياً لكل كيلومتر مربع في قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومتراً، والمكتظ بأكثر من 2.3 مليون نسمة، منذ بدء الهجوم العسكري غير المسبوق في السابع من الشهر الجاري.

وفي الأثناء، ارتفعت حصيلة الضحايا في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب إلى 6546 قتيلاً، معظمهم مدنيون.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن من بين القتلى «2704 أطفال، و1584 سيدة، و364 مسناً، إضافة إلى إصابة 17439 مواطناً بجروح مختلفة».

وأفادت الوزارة بـ «مقتل 756 فلسطينياً بينهم 344 طفلاً في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة فقط »، بزيادة نحو 52 قتيلاً عن اليوم السابق، أمس الأول الثلاثاء، الذي شهد 704 ضحايا خلال 24 ساعة.